助選指藍議員「不識字又沒衛生」 中市交通局長道歉

2018-07-17 17:39

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市交通局長王義川日前在為民進黨市議員參選人助選時指國民黨市議員「不識字又沒衛生」。國民黨議員今日在議會要求王義川公開道歉，議長林士昌聽過王義川當時發言錄音後，也要求王義川必須慎重道歉，否則把他趕出去。王義川則為用詞不當三度道歉。

國民黨議員黃馨慧、吳瓊華表示，王義川公開罵議員「不識字又沒衛生」，第一次看到官員如此狂妄，要求王義川道歉。吳瓊華也嘲諷說，市長林佳龍曾說「台中有三川，綠川、柳川、王義川」，現在綠川、柳川整治得不錯，就剩下王義川欠整治。

王義川表示，那天是助選場合，他是在闡述中央給預算，議會還要審查，恐阻礙建設發展，下次他參與所有選舉場合，會慎選內容、精確用字，那天發言用比較庶民的語言，造成議員不舒服，他表達歉意。

議員李中、楊正中則抗議，什麼是庶民語言？這是把老百姓拖下水。國民黨議員認為王義川根本沒有道歉，要求議長把他趕出去；民進黨議員則認為王義川已經道歉，要求議長趕快審查預算。藍綠互相叫囂，場面混亂，議長林士昌因此宣布休息10分鐘。

再度開會後，林士昌說，他已經聽了王義川當時的錄音，王義川必須慎重道歉，「否則把你趕出去」。

王義川再度表示，對於那次助選，發言用詞不夠慬慎，他表達歉意。

李中仍緊咬王義川說，用詞不當就是不當，不能用不謹慎。林士昌要求王義川再說一遍，王義川三度起身說，「我對發言用詞不當表達歉意」。

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