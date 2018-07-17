拿「學姐」當苦肉計？ 柯P前小編：世界沒這麼複雜

網路節目《木曜4超玩》上週推出台北市長「一日幕僚」單元，意外捧紅擔任幕僚的「學姐」黃瀞瑩。（翻攝自YouTube）

2018-07-17 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕網路節目《木曜4超玩》上週推出台北市長「一日幕僚」單元，意外捧紅擔任幕僚的「學姐」黃瀞瑩，事後台北市議員王世堅辦公室質疑這些影片對宣傳市政的效果，且是利用上班時間拍攝，黃瀞瑩為此親自前往回覆，引發外界質疑王辦主任沈志霖是在耍官威，王世堅反批柯文哲利用「學姐」當苦肉計。不過柯文哲前專屬小編今日PO出幕僚對話截圖，指當天原本是他要去，強調「世界沒有這麼複雜」。

台北市長柯文哲上網路節目《木曜4超玩》，由藝人邰智源擔任「一日幕僚」，影片上架後人氣爆棚，也捧紅柯P身邊的正妹幕僚、「學姐」黃瀞瑩，但王世堅辦公室懷疑這些影片是在上班時間拍攝，宣傳市政的效果也要打上問號，北市府由黃瀞瑩前往說明。

但直播畫面曝光後，引發大批網友痛批沈志霖「耍官威」、「問廢話」。王世堅事後對此表示不滿，質疑團隊並沒有指定黃瀞瑩到場，市府卻派黃瀞瑩來，還有記者到場，批評是刻意操作，痛批柯不應該這麼「邪惡」，利用「學姐」來當苦肉計。

不過柯文哲前專屬小編、競選團隊的首位員工柯昱安今日在臉書PO出幕僚對話截圖，指當天長官原本要求他去議會報告，但當時他已離職，才改由對話中負責處理索資的代理人出席。柯昱安也指出「議員索資也是基於監督立場與職責所需，我們都尊重，也拜託大家不要再用言語謾罵。」不過他也強調：「事情其實就這麼簡單，世界沒有這麼複雜。」