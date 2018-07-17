連任市長就做好做滿？ 柯：盡量，但世事難料

2018-07-17 17:16

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市議員戴錫欽今於議會詢問北市長柯文哲，是否有意競選二〇二〇總統大選，並要求柯當場宣示，若連任北市長就做滿四年。柯回，應該是會拉，但世事難料。

面對戴錫欽提問，柯先一邊看一旁官員、一邊笑回，我想還是要做好做滿；隨即又說，盡量拉盡量，應該還是要把它做好。

戴進一步要求柯文哲在議會殿堂向所有台北市民當場宣示，若順利連任就要做好做滿四年。柯回說，「應該是會拉，但世事難料拉，我覺得把台北做好也會改變，應該這樣比較好」。