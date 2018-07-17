機捷降價引爆口水戰 鄭文燦臉書千字文釋疑

桃園市長鄭文燦昨天宣布機場捷運降價後，引發各界關注。（資料照，記者陳昀攝）

2018-07-17 16:54

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市長鄭文燦昨天宣布機場捷運降價後，引發各界關注，加上台北市長柯文哲在議會隔空吐槽「不信」，後續引發連串口水戰，鄭文燦今天再於臉書發千字文回應說，柯文哲一向直白、相信他是好意，強調「要建設不要吵架」，並一一說明外界質疑。

鄭文燦說，機場捷運很早就確定「中央興建、地方營運」，由桃園市、新北市、台北市按路線比例分配股權籌組桃園大眾捷運公司，過程延宕20年之久，桃捷公司雖背負沒有營收的虧損，但並不想將虧損轉嫁給消費者，而是透過交通部補償的方式，讓機捷營運的財務模式正常化。

鄭文燦說，規劃10年、興建10年，實在應該反省，但在國民黨執政時期曾當過交通部長的人卻說：「機捷的建設經費是全由中央補助，因此才有盈餘。」鄭文燦說，機捷是國家建設，中央興建本來就是合理的。

鄭文燦說，通車一再跳票才是虧損主因，他上任後與交通部協商，並尋求國際第三方驗證協助才促成機捷通車，延宕的虧損將由交通部轉移機捷資產給市府補償，未來桃捷公司可以運用A8、A9及A19站的聯合開發收益，充分彌補12億多的虧損，交通部是彌補延宕通車的虧損，不是補貼票價。

對於有專家提醒，桃捷公司應該編列固定資產重置基金，提供設備、軌道折舊更新之用，鄭文燦說，台北捷運、高雄捷運都是在營運第6年才開始編列重置基金，因為捷運系統前5年都有個重要任務：衝高運量，桃捷公司積極開發機捷延線，機捷延伸中壢線工程已完成50％，綠捷也於這個月簽約，桃捷公司已全力以赴動起來。

鄭文燦說，機捷剛通車時很多人不看好，甚至嫌票價太貴沒人坐，但機捷卻不斷超越原先預估的運量，這次全線降價10元後，預計運量會成長8％，財務依然能夠平衡；最後他也附上桃捷公司運量、財報公開連結：https://goo.gl/yLw2fa。