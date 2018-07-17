最誠實的市長？ 柯P：我幾乎沒說過謊

2018-07-17 16:43

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲今於議會質詢，遭北市議員周柏雅抨擊總是愛亂說謊、頻失言，政策跳票又理由一堆、成了「理由伯」。對此，柯文哲回應，話講多了偶爾還是會失言，這沒辦法，「完全不失言才是不正常」；至於說謊，「很少拉，幾乎沒有，因為我幾乎不在意」。

周柏雅質疑柯市長這麼久，還是常常失言。柯回應，失言有時候是話講多了，像吃飯會咬到舌頭，這沒辦法，偶爾還是會，「完全不失言才是不正常」；還說，每天都要裝樣子，就會變得很假，要大家不要那麼嚴肅。

周氣急追問柯，每次被質疑說謊都不承認，到底有沒有說過謊？柯當下回「很少啦，幾乎沒有」，不過自己比較不在意，錯了就錯了，認錯就好，大部分講了就會認帳拉。

周柏雅進一步詢問柯，上任三年多來是否有政策跳票、未完成？柯文哲回，「完全跳票沒有，但有百分比沒達到」，像是公宅數量沒有達成，「但北市空屋多、蓋這麼多公宅不一定適合，環境改變政策要修正」。

柯文哲連忙回，「幫人家擦屁股的不算」，暗諷自己上任以來頻為前市長郝龍斌施政後果善後。周即舉例反嗆，柯曾說工程不追加預算，上任以自提新政說要改建中正橋，現卻要追加不少預算，難道又是為郝擦屁股？

柯立馬回，是國際鋼價上漲才要追加預算，你不能要求我當市長第一天就很厲害，並怪罪議會曾砍中正橋預算，才讓政策執行困難。不過面對議員反諷，「難道都沒想到是自己能力問題」，嗆柯根本是理由伯。柯隨即改口，「我能力不好我承認，我們（市府）搞不定細節、拖太久，才讓預算增加」，但我們慢慢會越來越熟悉，更有能力去處理。