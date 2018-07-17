少將沈威志涉入洪仲丘案 公懲會判申誡

2018-07-17 16:31

〔記者吳政峰／台北報導〕義務役下士洪仲丘，2013年退伍前夕遭關禁閉虐死，舉國譁然，公懲會審理此案後，認為542旅少將旅長沈威志曾收到洪的求救簡訊，卻草率處理，判記申誡；同旅上校副旅長何江忠因要求盡速懲罰洪，終釀憾事，判降2級改敘；當時負責禁閉的269旅少將旅長楊方漢，未盡督導職責，亦判申誡。

副旅長何江忠 判降2級改敘

判決書寫到，洪仲丘依規定不應處以悔過（關禁閉）懲罰，沈威志不察，竟核准簽呈，又未克盡職責，在收受洪仲丘求救簡訊後，草率處理，未能確實查明悔過懲罰適法性，顯有違失。

不過公懲會認為，沈威志接到洪仲丘的簡訊後，除將簡訊傳送給政戰主任戴家有處置，並在批「可」的簽呈上附加意見，另請參謀主任張治偉約談洪，瞭解有無其他申訴，事後，也主動問戴、張處理情形，追蹤關切洪的狀況，本於分層負責原則，判決申誡。

而何江忠除了擔任副旅長，並身兼資訊安全長，竟未盡協助沈威志之責，未查明就認定洪仲丘違反資安規定，同意以關禁閉處罰，並要求加速辦理，情節違失非輕，判降2級改敘。

楊方漢對所屬負責督導、輔導禁閉（悔過）室人員，未能落實督導、輔導，肇生禁閉生洪仲丘死亡案，有督導所屬人員不周的疏失，判記申誡。

沈威志今年初獲判無罪確定，楊方漢則是一審無罪，案件現上訴二審中，2人今年7月1日分被派任陸軍司令部計畫處長和化兵處長；何江忠所為觸犯公務員假借職務上權力，故意犯剝奪他人行動自由罪，處1年6月徒刑，緩刑2年確定。