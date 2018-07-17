以客語宣誓就職立委 蔣絜安：用母語發聲天經地義

民進黨不分區立委蔣絜安17日出席就職典禮，宣讀誓詞。（記者黃耀徵攝）

2018-07-17 16:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕桃園市政府客家事務局長蔣絜安遞補民進黨不分區立委，她今天以客語宣誓，強調客家文化的重要性，不過，由於「國家語言發展法」尚未三讀，蔣絜安被問到，以客語宣誓是否恰當？她說，「用自己的母語發聲是天經地義的」。

蔣絜安為苗栗客家人，是客家文學大師鍾肇政的媳婦，2014年被桃園市長鄭文燦延攬擔任桃市客家事務局長。

蔣絜安下午帶著家人一起宣誓就職，會後受訪時說，未來她會積極在立法院為客家文化發聲，除了籌設財團法人客家語言研究中心，也認為客語發展法很重要，要落實客語作爲國家的通行語言，尤其在客家的縣市地區，這些都是她努力的目標。她確定會去立法院內政委員會。

蔣絜安說，自己既然代表客家族群，而客語在「客家基本法」通過以後，已列為國家語言之一，用客語宣誓是理所當然、名正言順的。

比客家基本法更上位的基本法「國家語言發展法」還未在立法院三讀通過，媒體詢問宣誓是否有相關疑慮時，她回應：「用自己的母語發聲是天經地義的！」

蔣絜安說，公公鍾肇政希望他擔任立委，可以積極到中央為客家族群發聲。