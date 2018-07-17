三中案起訴馬英九 朱立倫籲勿政治操作

2018-07-17 15:17

〔記者何玉華／新北報導〕台北地檢署偵結三中交易案，認定前國民黨主席馬英九賤賣黨產，依「證券交易法」特別背信等罪予以起訴，新北市長朱立倫認為，起訴內容有很多是羅織的，法院會還給馬英九清白。

朱立倫表示，三中案讓大家看到一個事事，並沒有任何不當的一塊錢進入馬英九的口袋，起訴的內容看起來很多是羅織的，而且是用現在的不當黨產條例來起訴、追究過去的責任，他認為到法院後，法官應該可以還馬英九清白，但過程若變成政治操作，對目前國內政情相當不利，希望民進黨不要再操作這件事。