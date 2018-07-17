連任困難請「學姊」支援 柯文哲：看個人意願

2018-07-17 15:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底市長選戰開打，台北市長柯文哲今赴赴議會施政報告，被問及當市長跟年底選上哪一樣比較困難時，柯苦笑坦言「年底選上比較困難」，選舉還是需要特殊技術，選贏跟選上不見得一致。至於會不會把近期爆紅的市府幕僚「學姊」黃瀞瑩拉進競選團隊，柯則說看她個人意願。

市議員徐世勳質詢時表示，日前柯文哲海選競選團隊，他接到許多民眾詢問要進競選團隊有什麼條件。對此，柯強調就是保持一種開放態度，聽聽看對方可以幫什麼忙。

徐追問，「網紅有加分嗎？」、「記者有加分嗎？」、「留學經驗有加分嗎？」，柯則指要看哪一種網紅，有沒有當過記者或留學經驗不一定啦，很多土生土長的也很厲害。

徐世勳話鋒一轉點名「學姊」黃瀞瑩，不但符合上述條件，且目前網路人氣高，對市政推動、競選都能扮演好角色，既然柯也說選連任比較困難，會不會考慮把黃拉到競選團隊？柯回說，要看學姊意願，畢竟當初她來應徵的是市府媒事組工作，現在也做得好好。

此外，行政院長賴清德今年51勞動節公布平均薪資有4萬9，徐世勳質疑，柯文哲海選競選團隊，開出薪資4萬2起跳，比蔡政府公布的薪資還低，但似乎大家都覺得滿意，為何有此落差，難道是數據有問題？柯僅說「我們是4個月的短工，那是平均啦！」

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