瓜地馬拉火山爆發釀災 我捐贈千噸食米8月抵瓜

2018-07-17 14:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕瓜地馬拉火焰火山（Volcano Fuego）上月爆發致災，造成113人死亡、327人失蹤、萬人撤離家園。我除政府捐贈10萬美元（300萬台幣）賑災、捐贈3萬包台灣泡麵等，政府所捐贈的1000公噸食米貨櫃，也將於8月初運抵瓜國。

我中美洲友邦瓜地馬拉6月3日發生火山爆發，造成嚴重災情，目前已經造成113人死亡、327人失蹤、1萬2千餘人撤離家園，部分道路橋樑、學校及電力設備受損。外交部今天表示，受災最嚴重的Sacatepéquez 等三個省份，目前仍然處於緊急狀態。

外交部今天說明我方協助瓜國賑災作為。我國政府在獲知災變後，立即指示駐館捐贈10萬美元，我駐瓜地馬拉大使館也於瓜國政府指定該國央行（Banco de Guatemala）捐款專戶後，於6月8日存入10萬美元支票。

除了人道援助款，我駐瓜地馬拉大使賴建中也代表我國捐贈台商製泡麵給災民、協助瓜國第一夫人辦公室社工局辦理義診、提供民生物資等，我國海外工程公司（OECC）也協助當地清運道路，也捐贈物資。慈濟功德會與台商等也都捐贈物資給受災災民。

我政府於6月捐贈的1000噸食米，也已於6月底啟運，預計於8月初就能運抵瓜地馬拉分送災民。