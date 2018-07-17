為「虧雞福來爹」發聲 高思博：與林義豐互相欣賞

高思博（右）表示，他與林義豐（左）互相欣賞。（圖由高思博辦公室提供）

2018-07-17 14:29

〔記者邱灝唐／台南報導〕「Crazy Friday」已於日前落幕，但後續效應仍持續延燒。針對活動超時被開單且強制停止，國民黨台南市長參選人高思博今痛批市府已淪為民進黨打手，未來定會廢除所有不合法治的行為，讓市府成為真正為民服務的機構。

「Crazy Friday瘋狂星期五國際音樂節」上週六在平實公園舉辦，現場湧入萬名觀眾人潮洶湧，不過活動最終以警方上台強制中止為收尾，也開出84張違規設攤罰單及12張違規停車罰單。對此，高思博表示，有民眾爆料，警方當時宣稱開單是因為有國民黨支持者檢舉，不得不開單；對此，高強調，他與林義豐互相欣賞，而且選票支持群也不互相衝突，因此國民黨及支持者絕對不會有這種惡意行徑。

高思博也批評市府，認為警方的大動作是以公權力恐嚇人民，不僅有行政不中立之嫌， 更透過直播破壞台灣形象，可見民進黨因感受林義豐聲勢看漲帶來的壓力，而做出的選舉奧步，甚至栽贓給國民黨進行焦點轉移，顯然台南市府已成為民進黨的打手；高承諾，未來上任後將廢除所有不合法治的行為，讓市府成為一個真正為民服務的機構，而不是用來恐嚇人民的工具。