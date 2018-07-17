世足賽熱潮不斷 朱立倫：從學校培育足球風氣

2018-07-17 13:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕2018年世界盃足球賽劃下句點，足球運動在全球受到歡迎，但在台灣沒有受到重視。新北市長朱立倫今天有感而發表示，台灣足球在世界排名第123名，「為什麼別人做得到，我們做不到？」他認為，應從校園扎根，養成足球運動的風氣，朱立倫指示相關單位，從學校培育足球選手。

朱立倫今天在市政會議表示，台灣推動足球運動相對弱勢，目前世界排名是123名，最近外界興起檢討聲浪，「為什麼別人做得到，我們做不到？」關鍵點在於學校體育推動。他說，在國小階段，足球是相當熱門的運動，可是很明顯到國、高中，幾乎已經沒有球隊，或者是球隊數非常有限，新北市一定要把足球運動從國、高中延續下去，這是很重要的。

朱立倫表示，近來流傳一則笑話，國內舉行大專盃足球賽，各校派出的都是外籍學生，因為本土學生沒人會踢足球，大家都有踢過足球，但踢到小學就結束了，國中之後全部斷層，他強調，希望把足球當成重要的運動賽事，系統性地培養選手，雖然台灣不一定能夠踢進世足，但這種全民都喜歡的運動，卻因為升學造成斷層，應該重新找回來。

朱立倫責成教育局、體育處與體育事務委員會，希望從校園扎根，如同培育棒球隊的方式，從學校開始培育足球運動風氣。