三中案重啟調查 綠智庫民調：近5成民眾不相信馬清白

2018-07-17 13:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣世代智庫今針對前總統馬英九因三中案遭起訴一事公布最新民調，民調顯示，有67.7%的民眾支持北檢重啟三中案調查，不支持者佔23.4%；而有49.3%的民眾不相信馬英九的清白，相信者僅佔39.3%。

依據台灣世代智庫今公布的最新民調，關於北檢重啟三中案調查，有67.7%的民眾表示支持，不支持者佔23.4%。而同意「2014年特偵組以查無不法簽結三中案，是因為有政治力介入」者佔47.1%，32.8%則不這麼認為，有20.1%未表態。

此外，有56.9%民眾認為北檢根據新證據起訴馬英九的做法適當，認為不適當者佔33.9%。贊成馬英九主動向法庭聲請公開勘驗錄音檔的民眾佔88.1%，不贊成者僅佔6.1%。

民調也針對馬英九可能有意參選2020年總統進行調查，但民調顯示，不支持馬英九代表國民黨參選2020年總統的民眾佔63.8%，支持者佔26.8%。即使是國民黨支持者，也僅有47.9%支持馬英九參選、47.7%不支持。

出席記者會的台北市議員王威中表示，北檢取得新證據起訴馬英九，在民調中顯示年輕人對司法改革有期待，也希望北檢能勿枉勿縱；民進黨台北市議員參選人吳沛憶則說，透過此民調可以看出，不分藍綠民眾都支持三中案重啟調查，對馬英九的清白充滿疑慮。

本次調查為台灣世代智庫委託，訪問係於107年7月15日至16日晚間及假日下午進行訪問。此次成功訪問1074位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.99%。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及戶籍進行樣本代表性檢定後加權處理。