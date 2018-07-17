選總統？郭台銘：百萬分之一意願都沒有...

鴻海集團董事長郭台銘日前接受鳳凰衛視《領航者》專訪，從赴美投資設廠、是否效仿川普選總統，到企業接班人等話題無一不談。示意圖。（資料照）

2018-07-17 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘日前接受鳳凰衛視《領航者》主持人于盈的專訪，從赴美投資設廠、是否效仿川普選總統，到企業接班人等話題無一不談。郭台銘除直言沒有意願出來選，也透露接班人的可能條件。

郭台銘表示，到美國設廠，因其本身有市場，「我覺得這是對的」，所以就去設廠，「分散一下風險」，在美有了工廠後，現在準備把它擴大，並稱美國有人才，他們到美國設的是一個生產技術研發中心，若不走高科技、自動化、無人化、機械人與蒐集大數據等，「我們在美國肯定沒有競爭力」，也給自己挑戰的機會，「當我突破了，我在美國設很多工廠」，加上運輸方面，因都是高科技產品，時間很重要，「我在當地做，我可能1、2個禮拜就交貨了」。

郭台銘指出，富士康是以工業製造為主，商人就是哪邊有市場、競爭力，取得那裡的人才、市場、當地資源等來統籌運用，並稱國際性公司不能只在一個地方，而是必須要走國際化，「製造是一個核心競爭力，不管是硬件跟軟件，我覺得製造是核心、實體經濟」，他也認同實體經濟加數字經濟、工業互聯網是國家未來的論點很重要，「如果大家都走網路經濟，社會就空洞化、虛擬化了」。

至於被問到是否有意願參選總統，郭台銘表示，基本上「我有百萬分之一的意願幾乎都沒有」，並稱台灣問題是歷史問題，雖然他在台灣生，但作為外省子弟，在台灣要贏得選舉非常困難，若贏了要做好也很難，「更何況現在大家都不講是非，在講顏色」。不過對郭台銘而言，「我會關注一下怎麼樣做一點事情，讓中國跟台灣的關係能夠更緩和」。

郭台銘指出，對同仁在工作上嚴厲，「我是希望他們能夠做得比我更好」，他是以「嚴師出高徒」的心情要求部屬，並稱若那麼容易，「他們也學不到東西」，強調自己以身作則，「如果我做不到的，我不會要求，我先做一遍給他們看」。郭台銘不避談常罰員工站，解釋那就是個提醒，「今天事情有沒有做好，你沒做好我告訴你為什麼，你不能坐在那邊聽」，也讓大家知道說，「若你下次做錯，你也要必須罰站」。

郭台銘提到，跟他開會者不超過200人，都是高階主管罰站，「常常被我罰站越多的升官升得越快，因為我要提醒你，你要自己覺得說我重視你、我希望培養你」。對於接班問題，郭台銘回應，「從我現在開始，你們看被我罵的最兇的，可能是最有機會接班的；接班人肯定不是跟我現在一起創業這群人，因他總是會有一些抗拒、遺留，所以我認為說，我讓年輕人趕快來」，並指接班人一定要「年輕20歲以上」。