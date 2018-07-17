不屈服中國打壓 蔡總統會歐洲議員：盼與台灣站在一起

總統蔡英文（前右）今日在總統府接見歐洲議會跨黨團議員團，她指出，台灣願意跟中國對話溝通的誠意是不變的，但是「我們絕不會在壓力底下屈服」，台灣堅持自由民主生活方式，會堅定維護自己的主權。（中央社）

2018-07-17 12:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「歐洲議會跨黨團議員團」，感謝歐洲議會支持台歐盟「雙邊投資協定」以及台灣的國際參與，並強調將持續加強推動雙邊的產業交流合作。

總統致詞時首先歡迎議員們來到總統府，無論他們是初次或再次訪問台灣，她很高興能夠有更深入交流的機會。

總統表示，這兩年來，台灣和歐盟持續開啟多項領域、多面向的合作。今年三月，第一屆台歐盟人權諮商在台北舉行，這是雙邊關係的重要發展，也希望能與歐盟進一步合作，在人權發展上，做出積極的貢獻。

總統指出，歐盟一直是台灣最大外資來源，去年，雙邊貿易額達到532億美元，創下歷史新高。上個月，在台北舉行的「歐盟創新週」，雙方不但在創新產業及研發領域，有深入的討論，也簽署了產業聚落合作協議，將協助雙方的中小企業拓展國際市場。

此外，台灣正推動的「風力發電4年計畫」，也已經有多家歐洲廠商一起來參與。她相信訪賓們聽到這些合作情形，都與她一樣，對於台歐盟共同促進彼此的發展，深具信心。

總統感謝歐洲議會堅定支持台歐盟簽署「雙邊投資協定」（BIA），她也再度強調，台灣全力支持台歐盟BIA，將持續加強推動雙邊的產業交流合作。

對於歐洲議會支持台灣的國際參與，總統也表達感謝，並表示，上個月我國僑胞對於中國對台一連串的打壓，在駐外館處的協助下，在布魯塞爾發起了一場「與台灣同行」 （Walk with Taiwan）的活動。來自比利時各地和歐盟的各界朋友，也都一起走上街頭，響應支持台灣、守護民主。

總統強調，台灣願意與中國對話和溝通的誠意不變，但絕不在壓力下屈服，台灣將堅持民主自由的生活方式，堅定維護主權。她也希望歐盟及其他國際社會成員體認到，中國的威脅不僅影響台灣，其他國家也可能面對相同挑戰。希望國際社會與台灣站在一起，共同捍衛自由和民主的價值。

訪賓一行包括歐洲議會議員晏馮藍（Frank Engel）、包瑞翰（Reinhard Bütikofer）、杜赫博（Herbert Dorfmann）、桂盈波（Ingeborg Grässle）、倪彼德（Péter Niedermüller）、顧問韓閔謝（Michael Hahn）。