三鶯污水資源回收中心爭議 蘇貞昌批水利局「見笑轉生氣」！

蘇貞昌批水利局「見笑轉生氣」。（記者翁聿煌攝）

2018-07-17 12:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨市長參選人蘇貞昌，參選以來馬不停蹄新北市趴趴走，日前批評「三鶯污水資源回收中心」，鶯歌段要到2022年完工，水利局16日駁斥是不實消息，蘇貞昌說，三鶯污水處理中心去年剪綵花了11億元，結果到現在只有900戶能有通水，到整個完成1萬8千戶要到2022年，這是事實，他希望市府不要被講到，就一副「見笑轉生氣」的樣子。

蘇貞昌曾批評「三鶯污水資源回收中心」，啟用後效率不彰，新北市水利局反駁說，蘇貞昌對於新北市污水下水道建設並不了解，發布錯誤資訊，抹煞新北市對於污水建設的努力及基層公務人員的付出，水利局澄清，「三鶯水資源回收中心興建工程已於2017年8月完工啟用，現階段除已接通三鶯地區900戶用戶接管的生活污水並處理，預計年底更會達到2100戶，因污水處理廠已通水，市府持續進行管線興建及用戶接管，並將依核定計畫逐年完成接管戶數。

蘇貞昌今天走訪坪林區農會，被問到水利局的澄清說明，蘇貞昌反擊，他還好意思發聲明，在場的議員陳永福、廖筱清都非常清楚，「三鶯污水處理中心」去年剪綵花了11億元，結果到現在只有900戶能有通水，到整個完成1萬8千戶要到2022年，這是事實。