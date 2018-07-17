巾幗不讓鬚眉！ 阿帕契女飛官楊韻璇成焦點

楊韻璇是我國首位、也是亞洲唯一的女性阿帕契攻擊直升機飛行員。（記者許倬勛攝）

2018-07-17 12:12

［記者許倬勛／桃園報導］陸軍航空第601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機「全作戰能力」成軍典禮今上午舉行，全亞洲首位女性阿帕契飛官楊韻璇公開亮相，175公分的模特兒身材、面對媒體應對如流，專業架勢十足，成為現場媒體追逐「嬌」點。

35歲的楊韻璇出身軍人家庭，父親曾是UH-1H飛行員，從小耳濡目染，玄奘大學畢業後投身軍旅，考取陸軍飛行專業軍官班，「爸爸是大學長」；原本在601旅飛UH-1H通用直升機的她，前年底開始接受AH-64E的換裝，去年完成訓練，目前擔任AH-64E的副駕駛，阿帕契機型時數110小時，總飛行時數815小時。

楊韻璇說，從UH-1H換成AH-64E是很大的挑戰，從單發動機變成雙發動機，從沒有武器到須操作武器，連座位也從並列雙座改成縱列雙座，系統複雜度比UH-1H難上不少，還好有長官與同袍們的幫助，自己也從未想過放棄，「男生做得到，我也做得報」；至於阿帕契操作起來的性能如何？楊韻璇則語帶保留，「恐不能透露，但首次開的感覺非常好！」。

「女兵日記」再度登上螢幕，有別於阿帕契姊李蒨蓉，女主角劉香慈駕駛阿帕契的畫面獲得網友一片讚賞，湊巧的是，劉香慈是楊韻璇的高中同學，當時劉穿的連身飛行裝，就是由楊提供。楊說，聽聞劇組要來取景，得知劉要穿上飛行服裝，當然義不容辭出借給當年的姊妹淘，大讚士官長的表現「一級棒」。

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