彰化縣財政表現最新出爐 收支差短洞好大

2018-07-17 11:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕審計部彰化縣審計室完成最新106年度彰化縣總決算審核結果，歲入決算388億5410萬餘元，歲出決算405億738萬餘元，歲入歲出相抵差短為16億5328萬餘元，相較於上年度（105）決算差短高達32億7522萬餘元，收入與支出的差短已大幅縮減近一半，只不過逾16億餘元財政缺口，「洞仍很大！」

由於縣庫已欠了銀行不少錢，所扛債務包括1年期以上的長債和1年之內短債都要還，光是債務還本的金額就要68億7933萬餘元，再加上歲入歲出差短金額16億5328萬餘元，兩項合計高達85億3262萬餘元，為彌補該財務缺口，縣府只好繼續舉債賒借68億7000萬元挹注，收支短絀仍有16億6262萬餘元。

對此，彰化縣審計室表示，縣府繼續用舉債以彌補現金收支差額，真正能夠做到不用彌補缺口，長遠之計還是要從大幅減少歲出，徹底節流，審計室不反對彰化縣推動社福政策，但仍要顧及財源結構，不宜再擴大歲出金額。

縣庫繼續短絀，支出仍然大於收入，縣府只好再向銀行融資賒借，有議員以家庭經濟為例表示，這就表示賺得不夠花，支出過頭，還要再省、再節流，否則債永遠還不完。

也有議員說，前年決算融資賒借92億元，去年僅融資賒借68億餘元，為彌補財務缺口所賒借的債務金額已經少了24億元，起碼沒借那麼多了，顯示縣府還是有考量到舉債擴大造成債留子孫的嚴重後果，有在控管財源，沒有花錢如流水、過度浪費。