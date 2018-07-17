601旅成軍 總統：防衛固守、重層嚇阻的戰力防線

陸軍航空601旅AH-64E阿帕契攻擊直昇機，17日舉行成軍典禮，總統蔡英文以三軍統帥身份前往主持並校閱。（記者叢昌瑾攝）

2018-07-17 11:45

〔記者涂鉅旻／台北報導〕配屬阿帕契攻擊直升機的陸軍航特部601旅今天成軍，將成為戍守我國中樞的關鍵戰力。總統蔡英文稍早到該單位參加成軍典禮時表示，阿帕契為最優異的現役機種，具實戰經驗，如今優秀裝備給優秀官兵操作，相信這部隊是真的戰力強，也是「防衛固守、重層嚇阻」的戰力防線。

蔡英文表示，她再度來到龍城營區，看到航特部出色戰技，也見證陸軍可恃戰力，更觀察到航特部601旅的進步，如今我國2個阿帕契作戰隊已經完成全作戰能力的成軍目標，成為具強大戰力的部隊。

蔡英文表示，國軍建軍並不容易，國軍自2013年11月接裝阿帕契直升機，到現在的成軍，共歷經4年9個月，過程需要飛行、地勤人員訓練、準備充足的後勤支援料件，也必須完成基礎工程設施，這些複雜過程，凸顯建軍過程中的挑戰。

蔡英文說，國軍戰力基礎在於士官兵素質，培養一個阿帕契合格飛行員，需要約84週的飛行訓練，還須300小時飛行時數，優異戰技就是辛苦訓練的成果，因此，精良武器裝備是提升戰力要件，但優秀國軍人力素質才是核心

蔡英文也說，國軍後續提升計畫將加速完成，政府也會全力支持國軍。而國軍建軍要「以實建軍」的原則，今天典禮後，更要務實地執行戰訓任務，為保家衛國善盡職責。

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