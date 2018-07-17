上任首日視察中央災害應變中心 徐國勇：朝「安居」努力

2018-07-17 11:45

〔記者陳薏云／新北報導〕內政部長徐國勇走馬上任，今日第一個行程前往中央災害應變中心視導，徐國勇於視導時數度提到「賴院長」，彷彿尚未跳脫發言人角色，徐國勇對此回應「陪同院長時看到的比較皮毛（意指不全面）」，並強調自己戰鬥力十足，「台灣治安真的非常好，全力朝安居政策努力。」

徐國勇於視導時依序聆聽消防署、國搜中心、科技部國家災害防救科技中心，及行政院災害防救辦公室的會報，充分了解各單位的運作模式，於會後裁示表示，接下來面臨颱風威脅，「安居」的重任就落在此地，另也「帶來賴院長的勉勵跟感謝。」

「我昨天剛交接上任，第一個行程就來到中央災害應變中心」，徐認為「安居」除保護民眾外，安定民心也很重要，因此痛批「散布假訊息」的可惡，「災害的假訊息，除讓民眾恐慌，也讓救災人員的信心產生動搖」，希望未來災害發生時，若有不實謠言，中央災害應變中心能立刻澄清並給予譴責。

對於從行政院發言人躍升為內政部長，徐國勇謙虛表示，「以往每一次的風災都有陪同在院長身邊，我看到的都比較皮毛，都已經是對外發布的內容」，強調自己現在身為內政部長，為了防範災害，第一站就先來了解中央災害應變中心的運作。

消防為安居重要的基礎之一，敬鵬大火帶來許多警惕，徐國勇表示，內政部已跟環保署有相關聯繫，另消防隊也有一些相關的雲端發展，能更確實掌握火災現場的狀況以及位置配置。

針對警政部分，徐國勇則高度表達重視，表示交接後簽的第一份公文，就是警政署的中高階警官人事異動，並表示明日將與警政署進行密會，討論接下來「安居」的走向。並再度強調「台灣治安真的非常好」

對於前部長葉俊榮卸任前曾提到中央災害應變中心格局「可再改進」，徐國勇則笑稱「小小的變動都是一大筆錢，若是能不花錢的狀況下改進，才是我會考慮的方向」。

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