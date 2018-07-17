與海地規劃合作 外交部：項目尚未定案

2018-07-17 11:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕海地總統摩依士5月底訪台時，曾與我簽署聯合公報，就60天內雙方加強各領域合作達成共識。由於60天即將期滿，外交部今天對此表示，我政府對與海地雙邊合作的支持從未稍停，海地期盼我方協助發展基礎建設，我也已有專業團隊前往考察評估，但目前合作項目尚未定案。

我加勒比海友邦海地總統摩依士5月底到6月初率團訪台，與蔡總統舉辦雙邊會談、並簽署聯合公報。根據公報內容，兩國將在各領域加強合作，兩國元首也達成共識，成立高階工作小組，納入台灣及海地公司夥伴關係資源下，在60天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域之架構及新合作條件，海地也將繼續支持中華民國台灣參與國際組織。

關於與海地在60天內規劃合作架構一事，由於60天將在8月1日期滿，我與海地是否將公布新的合作項目備受矚目。外交部拉美司副司長張俊菲今天出席例會時說，簽署公報是合作意向，我政府對海地雙邊合作的支持則從未稍停。海地期盼我方協助海地的基礎建設、幫助國家發展。

張俊菲說明，例如海地嚴重缺電，我方在過去兩個月內也已派遣專家團前往考察，對方也提出整體評估給我方參考，我方都會回應，也會在能力範圍內持續研究考察，「他們了解我們的誠意」。但目前合作項目都還沒有定案。

至於海地日前由於調漲油價和公共交通費率，使社會情緒浮動不滿，一度發生暴動。外交部今天表示，海地總統摩依士當機立斷宣布取消調漲措施，海地社會秩序已經逐步恢復平靜，海地總理賴方同則為政治責任下台。對此，張俊菲說，海地內閣總辭，但未來政策是延續，也不會影響與我邦誼。