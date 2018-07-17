國民黨啟動聯合競選官網 推「購買水果愛台灣」網路串連

國民黨競選官網啟動記者會，發言人洪孟楷（右）與台北市長參選人丁守中（左）一同啟動官網上線，並發起點名三位朋友吃台灣水果直播活動，為台灣水果促銷。（記者劉信德攝）

2018-07-17 10:57

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午宣布整合該黨年底直轄市、縣市長、議員、鄉鎮市區長參選人的聯合競選官網正式啟動，為所有藍營選將爭取曝光宣傳的機會。

此外，為了凸顯台灣水果滯銷問題，幫助農民，國民黨還仿效二０一五年的冰桶挑戰，由台北市長參選人丁守中帶頭發起以臉書作為發散基礎的「購買水果愛台灣」網路串連挑戰活動，由丁守中預購一袋水果，在直播鏡頭前吃水果並說出「台灣水果真的讚」，接著再點名包括基隆市長參選人謝立功、台中市長參選人盧秀燕、高雄市長參選人韓國瑜等三人接受挑戰，要求謝立功等人在三天內購買台灣水果，各自在網路上再點名三人接續下去。

國民黨發言人洪孟楷表示，藍營參選人的聯合競選官網依照民眾使用手機、平板、電腦等不同載具習慣來設計，具有互動性最好、資訊力最好、創意度最好以及內容最實在等特質，可以讓民眾一次掌握完整選情狀況，而且由於經費有限，國民黨是以最少的經費來打造這個整合性的網頁平台，未來將由各參選人的小編、選情小組負責充實相關內容。

這個競選官網主要內容除了有介紹各直轄市、縣市長、議員、鄉鎮市區長參選人學經歷、競選政見、粉絲團等內容的「選舉戰將」，還有參選人相關新聞資訊的「情報特搜」，提供參選人行程、造勢活動的「選戰行動」，還有「情義相挺」、「創意中心」、「熱門議題、「民意趨勢」等內容。

為配合訴求反空污、質疑民進黨政府能源政策，國民黨還在這個官網上方每日公布各直轄市、縣市的PM2.5指數以及供電情況。

丁守中表示，這次選舉國民黨面對擁有龐大資源的民進黨、台北市長柯文哲，是一場資源不對等的選戰，他感謝黨中央提供這個競選官網，讓所有藍軍參選人有露出資訊的機會，藉此突破民進黨與柯文哲的不對稱選戰。

國民黨競選官網啟動記者會，發言人洪孟楷（右）與台北市長參選人丁守中（左）一同啟動官網上線，並發起點名三位朋友吃台灣水果直播活動，為台灣水果促銷。（記者劉信德攝）