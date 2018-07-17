亞洲首位阿帕契女飛官亮相 楊韻璇：非常榮耀！

亞洲首位阿帕契攻擊直升機女性飛行員的楊韻璇，今天公開亮相接受媒體採訪。（記者叢昌瑾攝）

2018-07-17 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍航空601旅AH-64E阿帕契機隊「全作戰能力」成軍典禮，今天上午在龍潭基地舉行。被稱亞洲首位阿帕契攻擊直升機女性飛行員的楊韻璇也公開亮相接受媒體採訪。

楊韻璇受訪時，一臉微笑、謙和有禮地自我介紹，「我是陸軍航空601旅攻擊第一作戰隊少校飛行官楊韻璇，目前飛行時間為820小時」，在今天的成軍典禮擔任司儀一職，非常榮幸能與大家一同見證重要的時刻。

記者詢問為何想成為女飛官，楊韻璇表示，父親是飛行員，從小耳濡目染，看他在天空翱翔，「所以誘發了我一直想要成為軍人，更甚於想要成為一個飛行官的想法」，並稱目前阿帕契是世界上性能最優異的攻擊直升機，「我想要挑戰自我、提升自己，所以換裝AH-64E攻擊直升機；我們是在台灣受訓」，興奮之情溢於言表。

身為首位阿帕契女飛官，楊韻璇指出，「能夠飛阿帕契直升機，是一件非常榮耀的事，我會在我的戰訓本務上繼續努力」；至於技術方面是否比較困難，或有不一樣的地方，楊韻璇提到，最大的差異在於「並列式的座位變成縱列式、單引擎變成雙引擎、從沒有武器系統變成有武器系統」，在整個學習上，比以往來得困難得多。

楊韻璇提及，她在受訓時不斷地惕勵、告訴自己，「男生做得到，我同樣也做得到」，並稱它有一定的難度在，過程中遇到困難是正常的，在各位長官、朋友與家人的鼓勵下，「我都沒有想過要放棄，一定要告訴自己，就是一定要做得到」。

面對「用一隻眼睛開飛機會不會要調適蠻久的」、「你坐上這台直升機，你駕駛在空中的時候，它的性能或你的感受」等提問，楊韻璇回應「是，它是一個生理上的需求，就是跟生理上適應不太一樣，因為你從雙眼變成單眼」；她也委婉地說，「性能方面我可能不方便透露，感受的部分，當我第一次踏上阿帕契攻擊直升機、第一次上空中飛行的時候，是非常興奮；對於它的優異性能的表演，感覺到非常地厲害」。