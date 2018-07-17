治理基隆河這樣開始... 蘇貞昌：1天打7通電話給蕭萬長

蘇貞昌透露一段故事，提到基隆河百億治水預算，就從他和蕭萬長一起巡視淹水，他1天內打7通電話爭取開始。（資料照）

2018-07-17 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕前台北縣長蘇貞昌這次投入新北市長選舉，承諾若當選會推出「2.0新政策」，他近日接受媒體專訪，提到過去縣長任內種種政績，希望爭取市民支持。其中蘇貞昌透露一段故事，提到基隆河百億治水預算，就從他和蕭萬長一起巡視淹水，他1天內打7通電話爭取開始。

蘇貞昌接受《鏡週刊》專訪，說到當初擔任台北縣長時，他向當時行政院長蕭萬長爭取治理基隆河預算的小故事。他剛當縣長時，一次汐止淹水，蕭萬長來勘災，一到場就問他「要怎麼辦？」他回應「就撩下去挨罵啊」，兩人來不及換鞋就到場面對民眾，他對一旁的蕭萬長說「趕快說要治理基隆河」，蕭接著就宣布要治理基隆河。

事後，蘇貞昌把握機會打電話給蕭萬長，感謝蕭說要治理基隆河，蕭則回他，幕僚說治理基隆河不容易，初期要100多億，沒有這個預算，「縣長慢點」。蘇貞昌則對蕭萬長說，已經宣布了，只是要謝謝蕭，還有要問「什麼時候開始？」蕭萬長則說要再研究。

蘇貞昌說，自己一天之內打了7通電話，最後蕭萬長跑不掉，基隆河整治就這樣開始！