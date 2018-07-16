議員酸柯文哲：是時代民粹的出口

台北市議會16日進行「市長施政報告」，市議員李慶鋒今質詢時指出，市長柯文哲以往表示要以網路向年輕人宣傳市政，結果只不斷強化年輕人喜愛柯P自己，變質成民粹宣傳，柯文哲實是「時代民粹的出口」。圖為柯文哲（左二）備詢結束後，與年輕幕僚一起離開議場。（記者方賓照攝）

2018-07-16 19:21

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲以網路平台與年輕世代溝通，網路人氣高，近期「一日幕僚」節目短短三天點閱就突破百萬。市議員李慶鋒今質詢時指出，柯以往表示要以網路向年輕人宣傳市政，現頻頻批評議員質詢，若有似無地給年輕一代「議員都是垃圾」的印象，弱化民主機制，還不斷強化年輕人喜愛柯P自己，變質成民粹宣傳，李慶鋒直言，柯文哲實是「時代民粹的出口」。

李慶鋒指出，以往自己大力支持柯文哲以網路平台觸及年輕人，並向政治冷感的年輕人宣傳、說明市政，現在卻頻批評議員質詢，讓年輕人仇視議會、仇視民主分權監督機制，柯文哲對外都說支持台灣的民主多元制度，卻常常只宣傳個人形象、讓年輕一代喜歡自己，其實也不清楚民主機制的價值。

李慶鋒進一步指出，柯的立場是仇視議會，近期網軍也出現獵殺議員、媒體，甚至直接指出那些議員是「柯黑」、這些議員「千萬不要投」，這根本不利於民主制度運作。

柯文哲當場回應：「我有想過民主跟民粹之間的問題，李登輝最愛歷史改變，但我們現在還是看到很多民粹，我後來發現沒辦法改變這個現象，台灣不可能走回李光耀、蔣經國那類的模式，只能咬緊牙根往前走。」

網路影響力推動市政 只造就了網紅柯文哲

「你就是民粹的出口啊！」李慶鋒感嘆說：「我們喜歡你的網路影響力推動市政，但現在的結果，只造就了網紅柯文哲。」

李慶鋒也進一步詢問，柯先前掛保證，用網路影響力宣傳市政「盡量不走偏」，但現在都是選舉效益，該如何避免？連市府團隊經營市長臉書，卻出現市長個人競選團隊海選的訊息。

台北市政府發言人劉奕霆緩頰，以市長臉書為例，每一篇都經過市長與發言人審核，都會以宣傳市政為最高原則。