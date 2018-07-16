南投安置機構性侵案 法官監委痛心彈劾「漏接」少保官

2018-07-16 21:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕南投縣某少年安置機構去年遭爆集體性侵案，監察院今天全票通過彈劾案，認為5名南投縣府官員怠忽職守，另有3名地方法院少年保護官隱匿事實，均有重大違失，依法彈劾8人。出身法官的監委林雅鋒痛心地說，受害少年向少保官呼救，少保官不但「漏接」，甚至自行結案，將與共同提案的監委王美玉繼續追究此案背後的系統性缺失。

南投縣某專收司法處遇少年的安置機構，去年爆出集體性侵案。南投檢方查出，該安置機構在2014年到2017年間，共發生21起院生遭性侵案件，以撫摸性器官、口交、肛交等方式，合意或被迫發生性侵，地點遍及寢室、廁所、視聽室、活動中心，甚至參訪活動外宿時也發生類似憾事。屢遭性侵的被害人也轉為加害人，關係紛亂。

監察院今天上午就此案召開會議，提案監委王美玉與林雅鋒下午並召開記者會說明指出，南投縣政府社會及勞動處處長林俊梧、前處長林榮森、副處長賴瓊美、科長王基祥與辦事員劉佳萍等5名官員，因未能落實監督、查核管轄內的兒童及少年安置機構，怠於執行職務，有重大違失，依法彈劾。

王美玉說，該安置機構有多項重大缺失，包括發生性侵害事件卻未通報、標準規定收容19人卻違法超收上百院生、將超收個案收容在未經核可場所、違法受託兼辦更生保護會兒童學苑、涉嫌不當管教及虐待等。但南投縣府5名主管相關業務的公務員，卻未盡督導職責，例如對地方法院公文置之不理、或全然不知機構違法事實等，明顯行政怠惰，使少年身心陷入危險情境。

另，台中地院少保官沐士芬、南投地院少保官林芝君與屏東地院前少保官朱銀雪等人，知悉所輔導個案在安置機構內發生性侵害事件，卻未依法通報，隱匿性侵事實，也有重大違失，依法提案彈劾。全案透過11名監委記名投票，全數通過彈劾。

出身法官、曾任司法院少年及家事廳廳長的林雅鋒痛心地說，她帶著「恨鐵不成鋼」的心情首次彈劾3位少保官，因為孩子信任法官、也向受過專業訓練的少保官呼救，「可是少保官漏接了」。其中受害情節最嚴重的少年目前仍未成年，少保官卻隱匿事實、擅自結案，將他送回失能家庭。她痛心疾首批評，這些發展辜負少年司法的初衷，也未盡保護少年的目的，「怎麼會輕忽成這樣？」

兩名監委強調，彈劾審查會委員相當不滿司法院的「不作為」，雖監察院對司法院沒有糾正權，但對所有公務員有彈劾權，將繼續追究此案背後的系統性缺失。