中台灣不只要贏 蔡英文：更要翻轉選民結構

2018-07-16 17:07

〔記者張菁雅、黃鐘山／台中報導〕民進黨主席蔡英文今日到台中市與黨籍議員參選人座談，她在會中表示，這次選舉還是決戰中台灣，不只要贏，更要翻轉中台灣選民結構，選民對民進黨有不滿，但若告訴選民「這是翻轉台灣的局，選擇就不一樣了」。

蔡英文在總統府祕書長陳菊、台中市長林佳龍、民進黨選對會召集人陳明文等人陪同下，今日下午與民進黨台中市議員參選人閉門座談。

據了解，蔡英文表示，這次選舉還是決戰中台灣，民進黨上次用了所有力氣，拿下台中、彰化，卻未徹底翻轉中台灣，選民結構沒有改變多少，因為已經根深蒂固，一次選舉是無法改變的，這次選舉雖然更困難，但如果民進黨贏了，會決定中台灣選民是比較支持民進黨，還是回到傳統的結構，所以這次不只要贏，更要徹底根本翻轉選民結構。

蔡英文指出，政府推動年金改革、轉型正義等政策，歐里桑、歐巴桑都很興奮，但為了長照而增加菸稅，他就罵你了；謠言說二行程機車10年後要被幹掉，民眾更生氣，所以問選民對執政的滿意度，當然是不滿意。

她也說，如果只說自己有多好，選民聽一聽就忘記了，有一、二件事情冒犯他，就生氣了。這時候應教育群眾是要改革還是反改革，相信基層是支持改革的，告訴選民這是翻轉台灣的局，選擇就不一樣了，而這些要靠議員在基層的影響力，要把對民進黨不滿意的人拉回來，還請他去拉票、繼續投給民進黨，這是「固本專案」的重點。

陳菊則舉她3次參選高雄市長的經驗說，市長選舉一定要與議員選舉結合，每區議員必須過半，內部要進行滾動式民調，民調較低的議員參選人，市長就常去幫忙造勢，做到「母雞帶小雞，小雞挺母雞」，這次選舉一定會贏。