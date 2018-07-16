北市議員杯葛施政報告 北農吳音寧成焦點

2018-07-16 16:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市議會第12屆第8次定期大會今開議，也是北市長柯文哲任內最後一次施政報告，藍綠議員不滿柯市府施政表現，輪番杯葛超過1個小時，卻因台北農產公司總經理吳音寧是否應到議會大會備詢，引發藍綠議員針鋒相對，場面一度火爆。

對此，新黨議員陳彥伯表示，他認為只要有公股的公司，都應該要來備詢，包括接受市府補助的團體，若議員認為有問題就應該要來。

話鋒一轉，陳彥伯指出，市府力推西區和東區門戶計畫，但東區門戶計畫把所有重點放在南港，結果大安區頂好市場一帶，過去餐廳、服飾店林立，現在幾乎都關門大吉，市府有看到該區現在有多蕭條嗎？

陳彥伯不滿批市府「重東西、輕南北」，南區的三貓計畫沒有下文，北區的士林、北投要發展什麼也沒有計畫，規劃了一堆公宅，但交通問題沒有解決，柯文哲應該要當個全台北市的市長，不能偏心。

北市議員簡舒培直言，今年是選舉年，吳音寧就是個大家都想要消費的政治工具，光是站在備詢台就有畫面，但應該要回歸柯文哲最講求的SOP，依「台北市政府投資事業管理監督自治條例」九條，市政府資本額未超過50％之投資事業，其總經理或董事長如係本府股權代表，經市議會邀請應列席報告；如二者均非市政府股權代表，由市政府指派股權代表1人列席報告。

簡舒培指自己查過資料，過去北農總經理都沒有來議會報告，結果柯市府任內2個北農總經理韓國瑜、吳音寧都來了，「為什麼讓2個應該要經營市場的總經理，來議會當政治小丑，來成就你自己，這很不應該。」

市議員王鴻薇認為，不能批評願意來接受備詢的人，就是政客，例如悠遊卡公司董事長林向愷過去也多次到議會備詢，即使民進黨主席、總統蔡英文下令協助政治攻防，但吳音寧不應該用任何政治理由或政治算計就不來，尤其現在甚至連議員索資都不提供，所有議員應共同捍衛議員的質詢和監督權力。

議長吳碧珠總結表示，雖然台北市政府投資事業管理監督自治條例明確規範，但「徒法不足以自行」，所以議會有潛規則，相關官員及相關人員到議會備詢，才能接受議會監督，用慣例彌補法律不足之處。

對於柯文哲常失言，吳碧珠表示，她感受良深，曾拜託柯文哲不管身在何處，一定要好好管住自己嘴巴，強調議會絕對不會有炸彈，議會監督市府、人民監督議會，組成一個循環，當市長不尊重議會，就是不尊重市民，跟整不整沒有連貫性。

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