一張歷任縣市長總體債務表 讓蘇煥智生氣了！

蘇煥智辦公室發表聲明，左打賴清德，右批李孟諺。（資料照，記者蔡文居攝）

2018-07-16 15:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市無黨籍市長參選人蘇煥智競選辦公室針對台南市代市長李孟諺於7月6日於臉書上貼出一張表格，稱蘇煥智縣長任內未償還的債務高達573億。蘇辦今天質疑此一數字完全是扭曲事實不符政府法定債務公開的資訊，並左打賴清德不知感恩，右批李孟諺抹黑、圓謊。

蘇煥智競選辦公室表示，「我們可以理解李孟諺急著為他的長官賴神圓謊，而不得不扭曲事實真相的苦衷；但正確的資訊以及數據，還是要公開給大家，以正視聽。」

蘇辦提出3點質疑，第一、故意膨脹234億元：根據財政部國庫署公告的數據，2010年台南縣的法定債務為新台幣339億元；而2014年台南市政府回覆商周的新聞稿中，也採用了339億元這個金額，而這一次李孟諺卻刻意將債務膨脹到573億元，顯然將法定債務的數據蓄意灌水了234億，這是故意擴大蘇煥智縣長任內的債務，非常不誠實。李孟諺應該說明清楚為什麼故意膨脹234億元？

第二、將自償性基金債務列為法定債務是一種欺騙行為：據了解，李孟諺代理市長應該是將自償性債務也列入法定公共債務，但這個作法完全不合法規。

第三、膨脹抺黑蘇縣長的舉債丶並竊佔蘇開發的政績：李代市長將蘇縣長任內自償性基金的債務當作蘇縣長的債務，郤將因而增加的土地資產，於開發完成後出售還債當作是頼市長的還債貢獻，顯然是惡意抹殺蘇縣長任內開發工業區，振興經濟，增加民間投資、創造就業機會的貢獻，而且刻意抺黑蘇縣長舉債很多，並把蘇縣長開發的資産，竊佔為賴市長的政績。

蘇辦表示，過去賴市長對於前任兩位縣丶市長許添財市長及蘇煥智的政績刻意予以淡化，可以理解。但賴市長為了誇大其償債能力，故意將兩位前任者的自償性基金的負債灌水成為法定債務，膨脹許市長及蘇縣長的法定債務；而將許市長、蘇縣長開發可以營收的資產，竊佔為自己還債的政績。這種吃乾抹淨對於前人種樹不知感恩的心態已經夠令人失望了！如今李孟諺為了幫賴清德圓謊，而繼續扭曲事實，才不得不鄭重澄清。