政院發言人Kolas Yotaka：超越徐國勇不是我目標

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今日第一天接行政院發言人，她受訪表示，超越徐國勇不是我的目標。（資料照）

2018-07-16 14:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今日第一天接行政院發言人，她受訪表示，自己名片上姓名是印「Kolas Yotaka」，希望大家還是用羅馬字拼音，比較能精準發音；她直言，會站在巨人肩膀上戰戰兢兢工作，超越徐國勇不是我的目標。

谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）指出，她主觀期待是希望用羅馬字拼音，因為可以精準發出發音，例如「Kolas」國語字典也找不到這樣發音。

谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）提及，如果一定要用中文字，反而沒辦法精準發音，若擔心害怕讀者或觀眾不知道怎麼念，可以括號用漢字呈現。

谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，原住民身分讓她得到很多人注意，對族人來說，這是從來沒有人可以打破的「玻璃天花板」，自己不只是原住民，還是女性，會戰戰競競將發言人工作做好。

對於前任發言人徐國勇是否設下難以超越的障礙？谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）認為，「勇哥非常犀利，主持節目多年，回答方式及習慣與她不一樣，重點是精準、簡單、淺顯易懂。

谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說明，從來都不會想說超越徐，只能戰戰兢兢站在巨人肩膀上往前看，每一天每一秒都做好這份工作，徐的發言人團隊也有留下提供協助，「超越他不是我的目標。」

谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）分享第一天上任心得，她指出，今天上午會議非常多，知道以前在立法院質詢賴院長是非常殘忍，「賴院長開會沒有一個贅詞」，非常佩服他。