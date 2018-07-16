柯P最後1次施政報告，遭藍綠議員杯葛。（記者方賓照攝）

2018-07-16 14:39

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市議會第十二屆第八次定期大會今開議，也是北市長柯文哲任內最後一次施政報告；但會議一開始出席議員僅一半、隨後即因台北農產公司總經理吳音寧未出席議會大會、市府大砍重陽敬老金，以及近期施政表現不佳遭藍綠議員輪番杯葛超過半小時。

台北市議員汪志冰一開始即砲轟，日前北農爭議延燒，自己頻透過北市市場處向台北農產公司要資料，至今已經一個月卻遭「已讀不回」，到現在市場處都未積極處理；柯日前還為吳音寧護航，根本不正視議會

台北市議員陳重文嗆，「北農不來、會議不開」，吳音寧仗著有總統蔡英文「罩」，明明有拿北市的補助卻不到議會備詢，批吳態度傲慢、藐視議會、規避議會監督，根本是「大尾鱸鰻」。陳重文進一步表示，北農本業根本是賠錢，卻將北市的停車場出租賺錢，每年收入約一億兩千萬，嗆「吳音寧不來就砍預算、收回停車場」。

北市議員王世堅也嗆，日前市府影射北農送酒給民進黨北市黨部，還沒有道歉。王也批，最近柯文哲忙著與孩童玩水、網路行銷，整個團隊只搞輕鬆、搞笑的事情，「柯每天忙扮演生旦淨末丑，就是不當市長」