質疑南市府選舉考量 高思博：如當選超收房屋稅退回

高思博與國民黨多議員召開記者會，針對南市府調漲房屋稅一事提出質疑。（記者蔡文居攝）

2018-07-16 14:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市財稅局長張紹源升任台南市副市長，國民黨台南市長參選人高思博今天與國民黨多議員召開記者會，針對南市府調漲房屋稅一事提出質疑。高思博表示，如當選市長，除凍漲房屋稅外，過去超收的部分也予以退還。

國民黨團書記長盧崑福則質疑說，市府 102年為何不慢慢調漲，因為當時賴清德有連任的壓力，而且當時有140棟的大樓正在輿建，如果加稅會影響到這些大樓，所以選擇不加稅，還被審計部糾正。105年選完沒有壓力了 就一次調漲。

市府財稅局則表示，南市依法調整房屋標準價格，絕無選舉考量。房屋稅條例第11條於90年6月修正後，規定每3年應重行評定一次房屋標準價格，南市均依規定每3年重行評定一次，102年調整時和其他縣市一樣都沿用73年標準，致屢遭監察院、審計機關糾正並建議適當調整舊屋標準單價，且財政部103年財政健全方案也要求各地方政府應於108年前將房屋標準單價調整至合理造價的40％至50％，因此南市依法105年方可調整房屋標準價格，絕無任何選舉考量。

高思博表示，他若能當選巿長，在巿長職權內將召開不動產評價委員會，來依法凍漲明年再漲81％的房屋稅。尤其，其他巿長參選人也都認為房屋稅應該凍漲。請教黃偉哲委員，對巿政府發佈新聞稿去維護巿政府漲稅是合法，而且是賴揆在巿長任內的重要政策， 請不要閃躲，說明清楚你自己的態度是什麼。你是要蕭規曹隨；還是要改弦易轍？

黃偉哲陣營則不予回應，認為由市府說明較適宜。