圓林園滯洪見成效 蔡英文肯定魏明谷：會做事的人

總統蔡英文（右2）南下彰化視察圓林園，彰化縣長魏明谷（前排左2）在旁講解滯洪功效。（記者陳冠備攝）

2018-07-16 14:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕本月初彰化發生強降雨，彰化首座滯洪池公園「圓林園」即時發揮功能，公園變湖泊，讓員林市區免去一半淹水可能，總統蔡英文今日南下彰化到圓林園視察滯洪效用，現場給予彰化縣長魏明谷高度肯定：「看起來很低調，其實是會做事的人」，未來也會全力支持彰化，建設滯洪池。

蔡英文表示，7月2日彰化發生強降雨，彰化多處傳出淹水，但有1個滯洪池擋住淹水，原來彰化也有滯洪池，而且是在魏明谷縣長施政之下短短3年多就把滯洪池從預算、規劃到完成，展現出很重要的執政效率。

蔡英文指出，近年氣候變遷常常發生在短時間下起大雨，造成淹水，如果有滯洪池，就能減輕市區淹水壓力，剛剛得知，彰化未雨稠繆，已規劃3處方案，且不需要徵收土地，只要有預算就能執行，這是前瞻基礎建設目的之一，急迫性建設就應該支援，相信彰化縣長執行力，一定會優先考量審議。

蔡英文說，這幾次來彰化，發現彰化在改變，包括招商、就業及治水、交通的建設都有進展，人口也增加，令人刮目相看，她也說，「縣長看起來很低調，其實是會做事的人」，更表達，魏明谷做縣長的一天，就會給予最大的支持，為建設彰化理想一一實現，讓縣民過更好的生活。

相關影音