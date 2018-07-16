不講翻轉口號被打臉 侯友宜：務實就好

侯友宜今天前往新北市瑞芳農會，與農會代表座談，聽取大家建議；會後侯友宜高舉大家的手，要大家支持。（記者俞肇福攝）

2018-07-16 13:44

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天在新店造勢時說：「我不會去胡說八道，什麼超越翻轉，我不會講這些口號，我只會說安居樂業。」不料，卻被翻出5月才講過「翻轉樹林」打臉，侯友宜今天早上只回答說，把人民所關心的大小事，務實做好，比什麼口號都重要。

侯友宜今天早上到瑞芳區農會座談，蘇貞昌則是拜會板橋農會，外界解謮兩人在搶農會票；侯友宜說，他當副市長7年多，都和農民站在一塊，農會都是他的好朋友，瑞芳農會他來了不下30次。

侯友宜說，他是在菜市場長大，父親賣豬肉兼做農事，他小時候都要幫忙，他是在這樣的環境長大，有時候到市場握到油膩膩的手，就像握到他家人的手，看到農民，就想到他小時候做過的農事，有夠艱苦的，從生活體驗中來幫助市民最困難的地方，幫忙解決問題，這是他樂意做的。

有記者問到，他昨晚在新店造勢時說「我不會去胡說八道，什麼超越翻轉，我不會講這些口號，我只會說安居樂業。」但被人發現他在5月，就講過翻轉樹林。侯友宜說，做事以安居樂業，人民所關心的大小事，務實做好，像今天他來關心跳蛙公車，雙北公車及農會大小事，比喊什麼口號都重要，總之，把它做好就行了。