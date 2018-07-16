高鐵增2資深副總爆「肥貓」爭議 吳宏謀：將進一步了解

針對高鐵增設2資深副總爆「肥貓」爭議， 新任交通部長吳宏謀：將進一步了解。（記者黃耀徵攝）

2018-07-16 13:07

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣高鐵12日發布重訊，宣布增設2名資深副總，外傳年薪落於500至1000萬元之間，再度引發「肥貓」爭議。高鐵今天回應，2人年薪仍在200至500萬元級距內，均符合業界一般水準。

今天上任的交通部長吳宏謀則說，高鐵為民營公司，尊重公司獨立自主與整體組織運作，高鐵念茲在茲提升服務品質與競爭力，充分尊重人事調整與內部組織再造，但畢竟外界有不同看法，他將再進一步了解。

根據高鐵年報，扣除高鐵董事長江耀宗，前一年度副總級以上高階主管共11人，其中，資深副總級以上有2人，年薪在500至1000萬之間；不過，江耀宗去年主動減薪300萬，降低人事支出，總經理鄭光遠也跟進減薪，據了解，高層帶頭減薪，其餘高層薪資也有調整。

高鐵指出，新增2名資深副總經理，年薪符合業界一般合理水準，並無偏高，更絕無所謂「肥貓」等情形。

高鐵強調，組織調整是為了讓經理人賦權與當責，有利公司組織發展，調整後組織架構與中華航空、中國鋼鐵等泛公股企業相似；每位資深副總經理襄助總經理管理並執行公司業務，並對總經理及董事長負責。

高鐵表示，因應各階段公司發展需求，適時延攬各領域優秀專業經理人加入團隊，以維持公司競爭力並確保高鐵永續發展。高鐵經過財改成為公有民營企業後，已通盤檢視經理人薪資水準；其中，董事長、總經理固定薪資較財改前減少一半以上，其他經理人即使晉升為副總或資深副總，固定薪資亦須提送董事會薪資報酬委員會，就其擔負職責與薪資間合理性審議。