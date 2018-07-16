開放政治檔案 黃煌雄：任何政黨都很難擋住促轉條例

2018-07-16 12:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今日召開揭牌以來首度記者會，促轉會主委黃煌雄表示，促轉會是特別單位，任務非常具有挑戰性，會以兩年時程自我要求，希望兩年內提出達到國際水準、亞洲標竿的總結報告；對於徵集國民黨五個政黨政治檔案，他強調，現在的潮流是開放，任何政黨都很難擋住促轉條例。

促轉會委員葉虹靈指出，促轉會第一任務是促進轉型正義的總結報告，要交代國家過去做錯什麼，正收集世界各國的轉型正義總結報告研究，要交代過去發生什麼事情，政治檔案絕對是不可或缺。

葉虹靈提及，國發會已展開第六波的政治檔案徵集，在第六波中檔案數量比過去龐大，包含國安局、調查局、警政署及國防部後備指揮部，已找到一些林宅血案、陳文成命案等過去未曾發現的檔案，連以前較少曝光的警政署保防室檔案都有。

葉虹靈說，將透過大規模批次解密或分批移轉，才能加快腳步回應外界期待，目前威權時期相關政黨、附隨組織或黨營機構持有的政治檔案審定工作，也已經啟動，已發函國民黨5個政黨，共同參與7月26日政治檔案通報格式表單討論會議。

葉虹靈指出，國民黨日前說「機密檔案」不要移至政治大學，只有轉移一般的檔案，未來將持續追查「機密檔案」，在審定為「政治檔案」後，移轉為國家檔案。

黃煌雄也強調，現在的蔡政府收集政治檔案是最有效率的，包含當年最神祕的機關軍情局、國安局，相關主管人員的心態都體認到政治檔案要開放，促轉會在此時成立，背負重大任務。

黃煌雄指出，在處理政治檔案流程上，促轉會要非常嚴謹，不要落人口舌，通報格式有詢問相關政黨及各界意見，現在潮流是任何政黨都很難擋住促轉條例，要用正義凜然的態度來處理。」

在平復司法不公上，促轉會副主委張天欽表示，主要任務為撤銷公告應予平復司法不公之刑事有罪判決，初估「二二八事件處理及賠償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」與「戒嚴時期人民受損權利案件」有1萬3400件，將依促轉條例撤銷，並予以公告。