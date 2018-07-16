配合中央預算變動 中市府追減6.2億元

市府辦理追減預算，國民黨團批評，市府濫編預算卻無力執行。（記者黃鐘山攝）

2018-07-16 12:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府辦理今年度追減預算6.2億多元，市議會國民黨團今批評，市府濫編預算卻無力執行，連廳舍搬遷案都5次流標，顯見當初未審慎籌劃；市府回應，大都配合中央預算變動適時調整，廳舍搬遷則欲利用既有廳舍優先進駐，才提出追減。

國民黨團今召開記者會表示，近日審議107年度追加減預算，發現市府將捷運建設經費1.5億元、污水水下道建設計畫1億元、父母未就業家庭育兒津貼3千萬元、交通都發環保3局租賃費1.2億元等多項重要市政項目辦理追減，總額達6.2億元。

藍營批評，2月底才表決通過的年度預算，短短4個多月就又急著追減，顯見市府濫編預算卻無力執行，其中3局的搬遷租賃費去年3月就辦理追加，竟5次流標、搬不出去；黨團強調，80多項追減，攸關民生、建設，無法同意。

市府舉例指出，追減捷運經費乃因交通部預算被刪，故交通局也同步配合刪減，才不會改變原設定分擔比例，此次追減107年度編列500萬元以上的部分預算，多為配合中央預算變動適時調整，原編預算皆依必要性合法編列，可受公評。

至於交通、都發、環保3局搬遷租賃費用，市府說明，現為節省租賃預算，目前規劃利用既有廳舍優先讓3個局進駐，才提出追減，因為每分預算均需用於刀口上，也應滾動式調整，期待國民黨團問政能更理性並兼顧事實。