落實人權保障 陳建仁：努力將國際人權公約國內法化

副總統陳建仁（中）。（資料照）

2018-07-16 12:18

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日上午出席「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第3次國家報告國外專家審查暨發表會議」開幕式，說明政府為落實人權價值的作為，並感謝國際專家提供先進國家經驗，盼以最高的熱忱，共同為提升台灣婦女權利及性別人權的實質平等而努力。

陳建仁致詞時首先以副總統及總統府人權諮詢委員會召集人身分，歡迎五位國際婦女人權專家來到台灣，參加我國CEDAW第3次國家報告審查工作。他代表台灣政府與人民向各位專家致上崇高的敬意和感謝。

副總統指出，為提升我國的人權水準，台灣在2010年成立「總統府人權諮詢委員會」，蔡總統2016年5月上任後，為持續強化對台灣人權的保障，於同年核示「總統府人權諮詢委員會」繼續運作，指派他擔任召集人，並敦聘長期關注人權議題的學者專家與政府代表，共同致力於弘揚人權理念及落實人權保障，且督促政府各項施政都要符合人權公約之精神。

副總統認為，人權立國是政府的既定政策，即使台灣無法參加聯合國官方活動，但仍努力將重要的國際人權公約國內法化，並發展台灣獨特的審查機制，以積極落實人權保障。

副總統提及，我國在去（2017）年經歷了《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》第2次審查、《身心障礙者權利公約》（CRPD）及《兒童權利公約》（CRC）初次審查，並在今年辦理《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）第3次國家報告審查，積極以世界先進國家的高標準，連結台灣在地實踐，來真正落實人權價值。

副總統也提到，相對於亞洲其他國家，台灣社會在性別平等上雖已有不錯的成績，但仍有改善空間，因此，我國自實施CEDAW施行法以來，即以聯合國CEDAW的標準，積極貫徹性別平權的理念，要求政府各機關積極辦理教育宣導、檢討及修正法規，以促進我國婦女權利及性別人權的實質平等。

副總統表示，這次CEDAW第3次國家報告，將呈現台灣推動婦女人權的具體進展及重要成果。我們有非常大的誠意來實踐CEDAW理念，更感謝國際專家提供先進國家經驗，讓我們可以做得更好，希望透過這次國家報告審查機制，促使我們更細緻地檢討政府相關施政作為，共同積極研處精進對策，進一步有效提升我國婦女人權的實質平等。