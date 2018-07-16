促轉會調查國防部軍人監獄 不義遺址「獬豸」曝光

促轉會首度進入「國防部軍人監獄」不義遺址調查，軍監內有題字回頭是岸的「獬豸」塑像，自白色恐怖時代留存至今。（促轉會提供）

2018-07-16 12:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今日召開記者會說明業務進度，首度揭露過去外界無法進入調查的「國防部軍人監獄」（新店監獄）內部狀況，軍監內「獬豸」奇獸首度曝光。促轉會委員楊翠指出，軍人監獄是囚禁政治犯的重要場域，送來該處的人犯多收在「仁監、信監、智監」，目前「信監」是三監當中，保留白色恐怖時期原狀最多的。

軍監內仁監仍關押犯人

楊翠表示，國防部軍人監獄建於1952年，國防部在2005年裁撤新店監獄後，隔年移交給法務部矯正署，7月10日當天促轉會成員有入內調查，發現「仁監」目前仍在使用及關押犯人，至於「信監」後來改撥交給保安司令部軍法處看守所安坑分所，目前保存狀態最好。

軍監內另有神秘的「龍泉刑場」

楊翠說明，在國防部軍人監獄內，留有拜地藏王的廟、放風地、停屍間，也在訪問過程中得知有一處神秘的「龍泉刑場」，當年究竟有多少人在那被槍斃，未來還要進一步調查。

楊翠提及，軍人監獄曾經關押過雷震、黃信介、姚嘉文、張俊宏、陳英泰等政治犯，以1955年1月為例，當時就關了2411人，其中包含870多名政治犯，大部分被冠以「叛亂犯」罪名。

楊翠表示，文化部已清查出全台有45處不義遺址，國防部軍人監獄是過去無法進去調查的，鄰近軍人監獄的安華路，則有「安坑刑場」，包含泰源事件江炳興等人皆在此槍決。

在清除威權象徵方面，楊翠也說，將與二二八及白色恐怖政治受難團體合作，在7、8月舉辦北中南說明會，彙整各地政治受難者對威權象徵處理與不義遺址場所保存紀念意見。

對於中正紀念堂存廢問題，楊翠表示，促轉會將與文化部一同討論，也預計於今年底前促轉會內部會開專案會議討論，屆時要如何執行才會有具體方向。

此外，在政治創傷療癒方面，促轉會委員彭仁郁指出，重建社會信任組的業務規劃創設「政治暴力創傷研究與療癒試行中心」，將於近期辦理政治暴力創傷心理師培訓，培育專業人員，並投入受難者及家屬身心需求調查。

彭仁郁提及，也會推動民主、人權與法治教育為促轉條例所列核心業務，將從校園教育與大眾推廣教育著手，目前已展開戒嚴以降，轉型正義相關教學內容分析。