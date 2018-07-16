侯友宜酸「超越翻轉」口號 結果...自打臉

2018-07-16 11:32

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天參加大文山侯友宜之友會成立大會時說，自己說到做到，不會講說「超越翻轉」，只會講「安居樂業」，被認為暗酸對手民進黨新北市長參選人蘇貞昌的參選主軸，今天被翻出，侯友宜早在今年5月出席樹林區里長座談會時，就提到「翻轉樹林」的願景，自己打臉自己。

蘇貞昌今天拜訪板橋農會理事長廖裕德，被問到此事時表示，自己講過的話自己忘記，或講錯話，也是會有的事情啦，不必太跟他計較。重要的是不要太常講錯話，最重要的是要會做事，說到做到，誰會做事，誰說到做到，新北市民最知道。

侯友宜5月11日與樹林區里長交換市政意見，在會中提到，他希望在地人要在地方有好生活，做事不必打高空，好的政策要有快速有利的執行，該決斷的事情他絕對不拖泥帶水，「我希望能夠翻轉樹林，讓新北市未來有機會」。

7月15日，侯友宜出席大文山侯友宜之友成立大會時，再度提到他了解人民要的是什麼，不會講「超越翻轉」，只會講安居樂業，也不要把自己講得像神，在地樂活、在地安養、在地就學，好好過日子就好。

蘇貞昌在2010年參選台北市長時，打出「台北超越台北」的口號，還成立超越基金會，讓「超越」與蘇貞昌有強烈的連結性，因此，侯友宜的一番話，被解讀為酸蘇貞昌。