歡迎台商返鄉 蔡總統：投資台灣現在還不嫌晚

蔡英文總統出席亞洲台商聯合總會年會，呼籲台商趕快投資台灣。（記者張菁雅攝）

2018-07-16 11:25

〔記者張菁雅、張瑞楨／台中報導〕亞洲台灣商業聯合總會第25屆年會今天在台中市林酒店舉行開幕典禮，蔡英文總統在致詞時表示，過去1年，政府繳出前幾年更好的經濟成績單，歡迎台商回家鄉投資，投資台灣現在還不嫌晚。

亞洲台商聯合總會連續3年在台中市舉辦年會，蔡總統去年也出席年會開幕典禮，她今天在致詞時表示，去年這個時候在同樣的地點、同樣的場合，她告訴大家政府會把台灣顧好，讓經濟轉型、成長，歡迎大家回來投資，1年過後，事實證明台灣繳交比前幾年更好的經濟成績單，國家現在正充滿機會，尤其是投資的機會。

她也說，過去1年，台灣經濟復甦，且持續加溫，不指經濟成綁率高於預期，股市也維持上萬點，失業率是17年來最低，很多指標數字都成正面趨勢發展，尤其外銷訂單額度創下歷史新高，出口超過3000億美元，歷年來第2高，這些都證明台灣經濟的基本面是穩健成長、後勢可期。

蔡總統指出，過去1年，在「5加2創新產業計畫」帶動下，台灣產業創新升級，已經有重要的突破，例如機械產業加速邁向智慧化後，產值來到1.1兆元新高，成為台灣第3個兆元產業，不久後，物聯網產業也很有機會成為下個產值破兆的產業。

蔡總統也表示，政府也鬆綁過時的法令，讓法規制度能跟得上企業發展的腳步，尤其立法院剛剛大幅度翻修公司法，鬆綁不合時、老舊的規定。至於企業界最關心的「五缺」問題，行政院跨部會專案列管，一項一項解決問題。

蔡總統強調，過去的政府都在說產業升級、喊經濟轉型，現在這個政府和過去政府不一樣，2年多來，推動產業、拚經濟，都有實實在在的成績，她帶領的政府絕對會做出成績，有信心讓大家比較。她也向台商喊話，台灣經濟整體體質已經調整，恢復元氣，準備進入向上攀升的階段，趕快投資台灣，現在還不嫌晚，台灣是企業布局的最好基地。