藍營民調穩定領先？柯P：模擬考考高沒有用

2018-07-16 11:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨內部最新的3000人大樣本民調顯示，國民黨台北市長參選人丁守中領先台北市長柯文哲4.8個百分點，近期也一直維持4至6個百分點的領先。對此，台北市長柯文哲今受訪時不以為意表示，對他來說，勝敗是過程有趣，勝敗本身反而不是那麼重要，輸贏看一看就好，還是努力做事。

柯文哲上午出席台北市政府市政體驗營高中職組開幕儀式後受訪，針對國民黨內部民調結果，柯直言「民調看一看就好」，他常講模擬考考高沒用，聯考那天考高才有用。

由於該民調顯示，尚有12%藍營選民尚未歸隊挺丁，是否將是柯最大威脅？柯表示，選舉是一個改變台灣政治文化的社會運動，投票的勝敗當然是重要因素，「但如果把選舉的成敗當作唯一檢驗社會運動成敗的因素，最後就是綁手綁腳什麼事都不敢做」。

柯坦言，當市長以來，每天都有人在他耳邊跟他講什麼不該做、什麼會違反選票，「我每天都很努力地在對抗這種聲音，後來我發現，我越不理他們我做得越好。」

外傳柯市府積極和地方里長互動，因互動良好，甚至有里長不願意批黨籍戰袍出征？柯表示，對里長來說，選民服務好比較重要，台灣政黨的意識形態，對台灣發展到底是好是壞，他也常在思考，藍綠鬥得越厲害，里長掛哪一邊都會有人不高興，里長慢慢把黨的成分下降，對台灣政治未嘗不是壞事，他倒覺得這是一個比較正面的政治發展。