接掌交通部 吳宏謀：首要工作仍是交通安全

交通部16日舉行部長交接典禮，新任部長吳宏謀。（記者黃耀徵攝）

2018-07-16 11:09

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部今天舉行新舊任部長交接典禮，前部長賀陳旦卸任，由前政委、工程會主委吳宏謀接任。吳宏謀說，與賀陳旦是場「接力賽」，上任首要工作仍是交通安全，國家交通建設未來30年、甚至百年發展，以及觀光產業轉型也是重點。

吳宏謀表示，接掌交通部，內心百感交集，自覺與交通部有緣。交通部是工作繁重的部會，近2年多來有諸多國家重要政策執行，幸賀陳旦已奠定良好基礎。他印象深刻的是，賀陳旦對於交通安全不打折扣，且日益精進，未來整體方向，交通安全絕對是首要工作。

他也說，國家觀光發展轉型，攸關未來台灣整體產業發展，賀陳旦也已奠定良好基礎，未來觀光旅遊不再降低價錢、品質，而須維持好的品質，有策略發展。

對於公共運輸整合與提升，吳宏謀說，重要政策將延續並加速辦理，發揚交通部核心價值，也就是安全、效率、品質、創新、永續，落實在台灣各地，善用技術與規劃、客製化且因地制宜等，資源利用最大化。

針對屬於國家重要政策的前瞻基礎建設與空污議題，他說，建設工程將維持執行力與品質；移動汙染源應循序漸進，配合國家政策，讓公共運輸更有競爭力。

政委張景森今天擔任監交人，他表示，吳宏謀在工程會主委任內便曾多次協調交通部建設，熟悉交通部業務，其中，前瞻軌道前置作業中的30年軌道運輸路網，也是吳宏謀擔任政委督導交通部，相信有一大助力。

交通部16日舉行部長交接典禮，典禮結束後卸任部長賀陳旦騎腳踏車離去。（記者黃耀徵攝）

交通部今天舉行新舊任部長交接典禮，前部長賀陳旦（左一）卸任，由前政委、工程會主委吳宏謀（右一）接任。政委張景森擔任監交人。（記者陳宜加攝）