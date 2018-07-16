葉俊榮任教育部長 林萬億：行政院絕對會力挺教育部

政務委員林萬億（中）監交下，教育部代理部長姚立德（左）將印信交給新任部長葉俊榮（右）。（記者羅沛德攝）

2018-07-16 10:24

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天舉行部長交接典禮，由政務委員林萬億監交，從二度代理部長的姚立德手中，將印信交給新任教育部長葉俊榮。林萬億致詞時表示，艱難時刻接下教育部長的棒子，葉俊榮驍勇善戰，對於政策理解、外部環境了解及人的溝通協調均無問題，行政院絕對會力挺教育部，他和葉部長目前都仍在台大貢獻，絕未放棄台大和台灣高教。

政務委員林萬億致詞時主動提及，記得不久之前，他曾在同場地進行過教育部長交接儀式，由姚代理部長交給吳茂昆部長，期待教育百年大業可穩健成長，這段期間很感謝姚代理部長，艱難時刻卻很重要，他也開玩笑說「教育部很出名」。

林萬億表示，不管前次或這次部長交接，教師和家長團體都擔憂，教長是否懂國教，很難要求教育部長熟悉各年齡層的教育，但從姚立德主持課審大會，他自信會拿錄影帶來看，了解會議規則和實質內容，很快就上路，相信葉部長也有此能力，且教育部同仁都很熟悉業務，可穩住局勢，有這麼好的團隊，葉俊榮部長又驍勇善戰，在台大擔任很久的教授，可把台大校長和台大適度切割兩個課題。

林萬億也強調，他和葉俊榮從未放棄台大和高教，努力提升台灣高教，新的素養，外界不要只看到葉俊榮是法學者，非常關心環境和人權和社會課題，有足夠的宏觀視野，從過去非常熟悉的高教，到國教、幼教都是葉部長關心的課題，在政策理解、外部環境及人的溝通協調均無問題，艱難時間可穩住教育，誰來都要面對難題，例如少子化致高教退場、課綱要迎頭趕上、和經濟相關的技職教育學有所用等，教育的方法、素材、目標、學習場域或有改變，但教育要培養公民素養及面對未來挑戰卻始終未變。

代理部長姚立德致詞表示，他期待這一天很久了，終於盼到了新的教育部長，在上一個立法院會期，走掉兩個教育部長，教育部同仁士氣確實受到一些影響，他從潘部長手中接到代理部長一職，交給吳部長，正要重振士氣，他又接到代理部長一職，但他和同仁穩住教育部，在穩定中求發展，未因暫時無部長而受大影響，教育部「燒燙燙」地交給葉俊榮部長，在跟葉部長簡報時，他也很訝異葉部長很快進入狀況，提出切中要害的問題，用更高視野看待教育，以擺脫目前的困難。

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