被批反改革 藍營：假改革國民黨當然做不到

2018-07-16 10:27

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨主席、蔡英文總統昨出席民進黨共識營及全代會活動時，細數民進黨這兩年來的政績，並火力全開、將砲口對準國民黨，立法院國民黨團今早表示，民進黨所謂的改革都是充滿政治鬥爭的假改革，完全背離民心，國民黨當然做不到，只有冷血的民進黨才做得到。

立院國民黨團總召林德福批評，民進黨執政二年來倒行逆施，民調直直落，只會把施政不佳怪罪到在野黨身上，簡直是滑天下大稽，民主國家前所未見；而所謂的改革都是充滿政治鬥爭、整肅異己的「假改革」，完全背離民心，無利國家經濟民生發展，國民黨當然做不到！只有冷血的民進黨才做得到。

國民黨團書記長曾銘宗批評，最新的親綠民調都顯示，蔡總統的執政滿意僅有三成，持續低迷不振，行政院長賴清德的施政不滿意度也首度超過滿意度，賴神也不再神，民怨的沸騰已使「英德」政府成為「失德」政府。結果兩人只會在全代會上的同溫層中相互取暖、自我安慰，企圖把責任都推給國民黨，讓人搞不清如今究竟是誰在執政？尤其民進黨還是掌握國會絕對多數的完全執政狀態。

國民黨團表示，蔡政府執政糜爛造成包袱，年底地方大選民進黨自家候選人都「挫著等」，全代會上卻不知自我檢討、承擔責任，還有臉向在野黨開火、要求國民黨檢討？要教訓民進黨的是台灣人民，而不是被抄家殆盡的國民黨。國民黨團也痛斥，執政失德失能一年都嫌多，還好意思說改革兩年看不出成效，需要更多時間，難不成要人民給二十年，讓百姓的痛苦永難翻身？

國民黨團說，民進黨完全執政才短短兩年，施政的乖離卻已罄竹難書，令人歎為觀止。包括勞基法修惡造成勞權大倒退與物價飛漲，錯誤的能源政策，讓台灣成為用電緊張又空汙嚴重之島；年改只會汙名化老實的軍公教，卻不敢動問題更嚴重的農保與勞保，製造社會階級對立，「假年改」灌年輕世代迷湯後，台灣從此邁向「均貧」社會。

國民黨團也質疑，如果政府的施政很好，改革也普獲民心，經濟、治安也很好，人民生活更加舒服，蔡總統出門為何都要架拒馬、層層警力隔絕民眾，甚至差點學校都要停課？總統府，立法院、行政院大半年的「拒馬展」與「拒馬總統」封號又從何而來？難道也是國民黨的錯？

國民黨團強調，較之過去民進黨在野時頻頻以野蠻暴力手段杯葛執政當局，本屆國民黨立委在國會監督施政相對理性溫和，最終也都尊重議事表決結果。但蔡英文與賴清德卻刻意混淆視聽，以栽贓、抹黑在野黨手法，掩飾自己執政失當、無能的事實，如此的領導人與政權是國家的恥辱，更是人民的不幸，相信無須在野黨的教訓，人民的眼睛是雪亮的，自有明智公斷。