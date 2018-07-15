「金門行」為取暖？ 小馬哥神回應

馬英九（右二）陪同縣長參選人楊鎮浯（右一）前往金門傳統市場拜票，爭取支持。（記者吳正庭攝）

2018-07-15 22:36

〔記者吳正庭／金門報導〕前總統馬英九今天在金門為參選縣長的立委楊鎮浯掃街拜票，展現十足親和力和高人氣；他也不忘「馬氏幽默」，強調自己是「非賣品」；當被問及是否遠離台北的官司是非，跨海金門「取暖」，小馬哥1句「天氣這麼熱還要取暖？」，逗得全場大笑。

卸下現任的光環，小馬哥此行與金門鄉親互動頻繁，身邊的隨扈卻過度緊張、自行添亂，答應媒體採訪在先，卻自毀承諾於後，甚至使出「大內功夫」對媒體動粗，不得不由小馬哥出面道歉才化解。

沒有擔任總統時身邊圍繞2、30個「白衣人」當人牆，馬英九的金門行顯得格外親民，只要時間允許，對於要求合照者幾乎來者不拒，更有商家請求在商品、大門簽名，小馬哥都十分配合。

小馬哥隨著楊鎮浯及多位國民黨籍參選人穿梭金湖鎮傳統市場，應邀在1家包子店留名，他隨手把名字寫在保溫箱子字條的「肉包」、「蔥捲」之間，又發現肉包和蔥捲下方都有價格，當下覺得怪怪的，於是趕快在名字下方加上「不賣」兩字，突顯自己是「非賣品」，小耍冷幽默，果然為燥熱的拜票行程增添「涼意」。

最近因「三中案」再成話題焦點的小馬哥，走訪古寧頭和平紀念園區時，被媒體問及金門行的目的是否是到金門「取暖」，小馬哥指著一旁滿頭大汗的楊鎮浯、不假思索回答「天氣這麼熱還要取暖？」，現場大笑，也化解不少稍早隨扈對媒體粗暴舉動的尷尬。

隨行工作人員指出，扣除車程，近3小時的掃街，小馬哥幾乎都在走路、握手、拜票，「勇腳馬」對楊鎮浯相挺的誠意十足。

馬英九與楊鎮浯、議長洪麗萍、副議長謝東龍、金門國家公園管理處副處長蘇承基敲響和平鐘後表示，國民黨過去積極推動兩岸和平，但「自從我們離開後，江山未改，形勢大變，讓我們感慨萬千」，盼爭取更多民眾對國民黨的支持。