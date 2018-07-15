柯文哲：為北市還債520億外，還省利息84億

2018-07-15 21:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天成立「科技後援會」，台北市市長柯文哲及300多名科技人現身相挺。柯文哲痛批有些政治人物亂開支票、債留子孫，自己擔任市長3年半，還債520億，卻還遭人攻擊，他反擊「如果不服氣，那你也去還債啊！」

柯文哲表示，對於政治人物亂開支票，他很有意見，不夠就繼續借錢，先過這一關再說，債留子孫都不管，「欠債是要還錢，欠債還要付利息」。他說，剛當市長時，台北市的負債1年利息29億，上任後努力還債，3年半來償還了520億，利息1年就少21億，4年下來就為台北市省了84億。

柯文哲提及，台北市主辦世大運，市府編列198億元預算，他接手後認真做，結算時總共花152億元，少掉46億。

柯文哲也舉例，台北市文山區興隆路過去下雨就淹水，他上任發現防洪計畫要23億，他先列出10樣必須做的，再逐項完成，後來發現做到第4項、第5項時已經不淹水了，原本23億的計畫最後只花8億就解決。

他強調：「自己都是能做的先做，一次想改變整個國家是不可能。」

柯文哲並說，「政治真的沒有這麼困難，找個正常的人來做就好了」一個人的行為受過去經驗影響，一個人好壞「信用」很重要，會不會汙錢，看十幾年大家心裡都有數。