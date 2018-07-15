民進黨新任中常委出爐 陳菊親自參選 謝系缺席

民進黨全代會中，黨主席蔡英文出席並為黨提名縣市長參選人造勢。（記者方賓照攝）

2018-07-15 19:22

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨全代會黨職選舉今出爐，由於出現民進黨創黨來首次中執委、中評委同額競爭，登記即同當選，各派系也早規劃下屆中常委名單，少了過去競爭煙硝味。其中，備受民進黨主席、總統蔡英文信賴的總統府秘書長陳菊，因卸任高雄市長失去當然中常委身分，此次新系支持下，親自參選當選下屆中常委。

下屆中常委，由新系當選2席、英系1席、海派2席、蘇系1席、正國會2席、綠色友誼連線1席、鄭文燦系統1席。

民進黨昨從全國黨代表中選出30卅位中執委與11位中評委，再由新當選的30位中職委中選出10席中常委，任期皆為兩年。由於中常會為民進黨最高決策機關，加上下屆中執委與中常委任期將橫跨年底選舉，更涉及黨內2020年總統與立委大選提名，黨內權力改組備受關注。

本屆未取得中常委席次的謝系，原規劃立委蘇治芬參選重回中常會，最後經黨內協調，蘇轉選中評委，並經推舉當選中評會主委職務。

新系方面，除了固守兩席中常委，此次也循多年慣例，支援綠色友誼連線的前立委、陽信董事長陳勝宏，以及蘇系的立委張宏陸進入中常會，「新蘇連」取得四席中常委。正國會則支持黨內立委高志鵬連任，另一席換由立委黃秀芳代表。

英系除了立委陳明文連任，英系陳其邁系統，也和海派合推立委王定宇當選中常委，剛卸任台北市黨部主委的黃承國，則替海派拿下一席常委。此外，桃園立委鄭寶清，則在英系立法院長蘇嘉全系統及新系桃園市長鄭文燦合作下，當選常委。

完整名單如下：

中央執行委員應選出30人，當選名單如下：陳菊（女）、陳茂松、黃承國、蔡培慧（女）、陳勝宏、謝明源、陳啓昱、黃秀芳（女）、王定宇、李茂源、陳明文、何博文、高志鵬、周春米（女）、許淑華（女）、鄭宏輝、王孝維、鄭運鵬、李昆澤、周玲妏（女）、沈發惠、史哲、鄭寶清、張宏陸、林俊憲、黃俊哲、林耀文、陳亭妃（女）、許西彬、林益邦。

中央評議委員應選出11人，當選名單如下：蘇治芬（女）、林寶興、蔡昌達、許木桂、詹晉鑒、陳大鈞、郭國文、陳坤榮、何美惠（女）、賴惠員（女）、蔡易餘，並一致推舉蘇治芬同志為第十八屆中央評議委員會主任委員。

中央常務執行委員應選出10人，當選名單如下：陳菊（女）、黃承國、陳勝宏、黃秀芳（女）、王定宇、陳明文、高志鵬、沈發惠、鄭寶清、張宏陸。