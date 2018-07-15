王炳忠傳想參選金門縣議員 當地民眾反應讓人噴飯

2018-07-15 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕涉及中生周泓旭共諜案、被台北地檢署依違反《國家安全法》起訴的新黨青年軍王炳忠，傳有意參選金門縣議員，消息一出也引起外界熱議，但當地民眾聽聞多是「唱衰」他，「靠北金門」臉書粉絲團的版主還發出祭品文，表示王炳忠「如果能當選，就請100塊雞排」。

綜合媒體報導，一名新黨人士表示，王炳忠若去金門參選縣議員，「勝算應該比較高」，因為金門對兩岸議題看法和台灣並不那麼相近，因此就算王炳忠被依違反《國家安全法》起訴，還是很有機會選上。

前新黨金門縣黨部主委周浯斌則證實，王炳忠在上月中曾前往金門拜訪多位金門新黨大老，如前金門縣長李炷烽、現任金門副縣長吳成典、金門大學教授周陽山與新黨金門縣黨部主委許乃祥和自己，但大家對王參選一事並不看好，認為他是「外地人」來選，當選機率不高。

「靠北金門」臉書粉絲團版主李志鴻則認為，王炳忠根本不可能當選，直言金門是強調地方派系（宗親會），而王炳忠和金門完全沒有淵源，加上王氏宗親也有自己力挺的議員參選人，因此不可能挺王炳忠。李志鴻甚至還發出祭品文，表示若王炳忠能選上議員，他就免費請100塊雞排。

祭品文底下網友也紛紛留言，狂酸王炳忠「外國人可以選？？？」、「這樣對嗎？把金門人當什麼了？」、「選戶長不一定選的上」、「應該是如果選上。全金門有選票每人一塊雞排」、「把金門人當87」。

另外也有金門民眾表示，「好啊！來試試看，讓你（王）知道比總統還難選」、「這是今天最好笑的事！」、「是來打823炮戰的嗎？真的很勇敢」，可見大部分的金門人對於王炳忠想參選金門議員一事，多是不看好。