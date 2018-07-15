徐欣瑩後援會成軍 柯P：突破藍綠的重要指標

新竹科技界代表人贈送柯文哲和徐欣瑩光劍，象徵劈開藍綠政治鬥爭，讓黃白力量出頭。（記者廖雪茹攝）

2018-07-15 17:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「除了台北市，新竹縣是最有機會突破藍綠的縣市，徐欣瑩的輸贏影響深遠，是重要指標。」民國黨主席徐欣瑩科技後援會今天成立，台北市長柯文哲說，投入政治並不困難，做對的事，認真做，所以選一個普通人就可以了，他認為徐欣瑩可以創造台灣歷史，所以大家要支持她。

徐欣瑩科技後援會成立大會今天下午2點半在新竹縣工會大禮堂舉行，300名科技人代表現身相挺。柯文哲首先解釋今日現身的原因，他表示，本身是新竹人，他的臉書粉絲，新竹人第二多。他強調，「從事政治並不困難，只有3件事，做對的事，不對事不做，然後認真做！所以選一個普通人就可以了！」

柯文哲並說，許多人好奇，他如何在台北市長3年半還債520億元，讓台北市負債已降到一千億元以下，他回應「你要是不服氣，你也去還債啊！」他並舉自己接辦世大運，整個預算編列198億元，結算開銷還少花了46億，「只要認真做」。

柯文哲強調，對於政治人物亂開支票，他很有意見，絶對不可債留子孫，欠債是要還錢，欠債是要付利息，整個政府財政負債嚴重，國家會被搞垮。

柯文哲也重申，以這次放颱風假為例，他認為，首長要讀書、尊重專業、然後要有良心，就能做出正確的抉擇。

柯文哲回應媒體詢問回應，台灣不應該只有藍綠，天天政黨對抗、派系鬥爭；他認為，除了台北市，新竹縣是最有機會突破藍綠的縣市，是年底選舉的重要指標，徐欣瑩的輸贏影響深遠，可以創造台灣歷史，所以請大家要支持她。

徐欣瑩表示，全球科技已從半導體產業緩慢轉向生物電子業，但新竹縣卻因政治因素，原地踏步；她當選縣長，將爭取新竹縣打造成為亞洲矽谷。她說，她從議員、立委從地方做起，深知在地的需求；她當選縣長，將持續爭取教育、交通等各方面建設，像是國道竹北交流道等六大塞車窘境，打造新竹縣優質生活圈。

徐欣瑩說，在選舉當中小黨要面對大黨的雄厚資源，是非常艱巨的挑戰。但是看到這麼多科技界的朋友願意站出來表達支持的立場，讓她非常感動，加上好朋友柯文哲市長也來站台，讓她對未來更有信心。

現場參加的科技代表都是來自新竹4個產業園區，除了中高階主管之外也有許多工程師。後援會代表致詞表示，以往常聽到新聞提到某位科技大老挺誰又挺誰，常讓人誤以為科技人對政治的立場都一樣，但是一個科技公司老闆不能代表所有科技人，竹科有許多徐欣瑩的朋友，長期互動下來覺得徐關心產業的發展，有服務的熱忱，也有經略新竹縣的眼光與格局，所以決定以實際行動站出來力挺。

柯、徐兩人與科技人對談之後，進行授證儀式，然後科技人贈送蒜、菜頭及LED寶劍，預祝兩人高票當選， 最後與會者合唱我相信。